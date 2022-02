Calendario Champions League 2022 oggi, programma 15 febbraio: orari, canali tv, streaming Sky, Canale5 e Infinity (Di martedì 15 febbraio 2022) Si torna in scena. Dopo una lunga pausa al termine della fase a gironi, la Champions League 2021-2022 è pronta a tornare questa sera – martedì 15 febbraio – con l’andata delle prime partite del programma degli ottavi di finale. Saranno 2 le sfide in agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: l’attesissimo big match PSG-Real Madrid, da Parigi, e il duello fra lo Sporting Lisbona e gli inglesi del Manchester City. Di seguito il programma dettagliato di martedì 15 febbraio 2022 e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in palinsesto. Martedì 15 febbraio21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (canale 251 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Si torna in scena. Dopo una lunga pausa al termine della fase a gironi, la2021-è pronta a tornare questa sera – martedì 15– con l’andata delle prime partite deldegli ottavi di finale. Saranno 2 le sfide in agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: l’attesissimo big match PSG-Real Madrid, da Parigi, e il duello fra lo Sporting Lisbona e gli inglesi del Manchester City. Di seguito ildettagliato di martedì 15e le varie possibilità, fra, satellite ein chiaro per seguire le gare in palinsesto. Martedì 1521.00 Diretta Gol– Sky Sport (canale 251 ...

