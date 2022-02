Calcio: Juventus, a fine mese nuovo incontro per rinnovo Dybala (Di martedì 15 febbraio 2022) Torino, 15 feb. - (Adnkronos) - Con il mercato di gennaio alle spalle, la Juventus adesso ha la testa concentrata da una parte sul campo e dall'altra sulla questione rinnovi. Se i nuovi acquisti potranno dare un impulso nella lotta per un posto nella prossima Champions League, la dirigenza vede nelle prossime settimane nuove opportunità per analizzare la situazione legata ai rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza a giugno. Un nome su tutti: quello di Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Sky Sport il club bianconero a fine mese - e dopo il prossimo CdA che si terrà nella prossima settimana - ha in programma un nuovo incontro con l'entourage della 'Joya'. Sarà un'occasione in cui fare il punto e aggiornarsi sulle posizioni di entrambe le parti. La Juventus, lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Torino, 15 feb. - (Adnkronos) - Con il mercato di gennaio alle spalle, laadesso ha la testa concentrata da una parte sul campo e dall'altra sulla questione rinnovi. Se i nuovi acquisti potranno dare un impulso nella lotta per un posto nella prossima Champions League, la dirigenza vede nelle prossime settimane nuove opportunità per analizzare la situazione legata ai rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza a giugno. Un nome su tutti: quello di Paulo. Secondo quanto riporta Sky Sport il club bianconero a- e dopo il prossimo CdA che si terrà nella prossima settimana - ha in programma uncon l'entourage della 'Joya'. Sarà un'occasione in cui fare il punto e aggiornarsi sulle posizioni di entrambe le parti. La, lo ...

