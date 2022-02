Calcio: Juventus, a fine mese nuovo incontro per rinnovo Dybala (2) (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - La situazione legata al rinnovo di Dybala con la Juventus va avanti da mesi. La dirigenza bianconera aveva trovato inizialmente un preaccordo con l'agente del giocatore, Jorge Antun, sulla base di un contratto a otto milioni di euro più due di bonus a stagione. Se l'accordo era stato trovato, con i parametri economici che sono cambiati in casa Juventus, la dirigenza bianconera ha voluto rivedere un po' queste cifre. Il board della Juve non discute le qualità tecniche di Dybala, ed è anche convinto che l'argentino possa essere determinante in futuro accanto al nuovo grande acquisto del club in attacco, Dusan Vlahovic. Ciò che però la Juventus vuole è che il giocatore dimostri di valere le cifre richieste. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) - La situazione legata aldicon lava avanti da mesi. La dirigenza bianconera aveva trovato inizialmente un preaccordo con l'agente del giocatore, Jorge Antun, sulla base di un contratto a otto milioni di euro più due di bonus a stagione. Se l'accordo era stato trovato, con i parametri economici che sono cambiati in casa, la dirigenza bianconera ha voluto rivedere un po' queste cifre. Il board della Juve non discute le qualità tecniche di, ed è anche convinto che l'argentino possa essere determinante in futuro accanto algrande acquisto del club in attacco, Dusan Vlahovic. Ciò che però lavuole è che il giocatore dimostri di valere le cifre richieste.

