Calcio: Champions. Liverpool, Klopp 'Inter compatta, non sarà facile' (Di martedì 15 febbraio 2022) "Mancherà Barella che è un fuoriclasse, ma i nerazzurri hanno tanti altri giocatori importanti", dice il tecnico dei reds Liverpool (INGHILTERRA) - "L'Inter si difenderà in maniera molto compatta, di ...

