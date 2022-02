Calcio, Champions League: Kylian Mbappé segna al 90° e regala il successo al Paris Saint-Germain sul Real Madrid (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Kylian Mbappé regala il successo al Paris Saint-Germain nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il transalpino regala ai padroni di casa il successo nel recupero con una bellissima rete stendendo Thibaut Courtois dopo aver superato due rivali ed essere entrato in area di rigore. La stessa zona era stata protagonista nel secondo tempo con il clamoroso rigore sbagliato da parte di Lionel Messi. L’argentino ha sbagliato il colpo dagli 11 metri, una palla ‘facile’ per il portiere del Real che ha respinto l’ex alfiere del Barcellona. I francesi sono stati più propositivi degli ospiti che non hanno brillato. I padroni di casa hanno più volte messo in difficoltà la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ilalnella partita d’andata degli ottavi di finale di. Il transalpinoai padroni di casa ilnel recupero con una bellissima rete stendendo Thibaut Courtois dopo aver superato due rivali ed essere entrato in area di rigore. La stessa zona era stata protagonista nel secondo tempo con il clamoroso rigore sbagliato da parte di Lionel Messi. L’argentino ha sbagliato il colpo dagli 11 metri, una palla ‘facile’ per il portiere delche ha respinto l’ex alfiere del Barcellona. I francesi sono stati più propositivi degli ospiti che non hanno brillato. I padroni di casa hanno più volte messo in difficoltà la ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter-Liverpool, la vigilia inglese: 'Inter non all'altezza, Dzeko non è un campione' - fanpage : #psgrealmadrid in tv è un vero disastro, la partita di #Champions segnata da problemi tecnici - SkySport : PARIS-REAL MADRID 1-0 Risultato finale ? ? #Mbappé (90+4') ? ? - andreastoolbox : Sporting Manchester City, che gol di Bernardo Silva: capolavoro all'Alvalade. VIDEO | Sky Sport - CHIKIDINHO : RT @SkySport: Psg, Al-Khelaifi: 'Non abbiamo quasi più rapporti con il Real Madrid' #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport #PsgReal #Psg #… -