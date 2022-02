Caccia ai miliardi contro il caro bollette (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Governo Draghi è al lavoro per mettere a punto il nuovo decreto contro il caro bollette. Ieri il ministro dell’Economia, Daniele Franco ha avuto una riunione con il sottosegretario alla Presidenza, Daniele Garofoli, e poi i due hanno anche incontrato il Direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, per fare il punto sulle linee generali del provvedimento contro il caro bollette. Gli obiettivi del nuovo decreto sono dunque, da una parte quello di concedere nuovi aiuti alle famiglie e alle imprese, e dall’altro di aumentare la produzione di gas nazionale e delle rinnovabile (nel medio periodo). A lavorare al tema energia c’è però anche il sistema Lombardia. Questo ha infatti deciso di redigere un nuovo documento, da sottoporre al Governo per presentare diverse proposte per ... Leggi su panorama (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Governo Draghi è al lavoro per mettere a punto il nuovo decretoil. Ieri il ministro dell’Economia, Daniele Franco ha avuto una riunione con il sottosegretario alla Presidenza, Daniele Garofoli, e poi i due hanno anche incontrato il Direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, per fare il punto sulle linee generali del provvedimentoil. Gli obiettivi del nuovo decreto sono dunque, da una parte quello di concedere nuovi aiuti alle famiglie e alle imprese, e dall’altro di aumentare la produzione di gas nazionale e delle rinnovabile (nel medio periodo). A lavorare al tema energia c’è però anche il sistema Lombardia. Questo ha infatti deciso di redigere un nuovo documento, da sottoporre al Governo per presentare diverse proposte per ...

