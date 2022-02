Brunori: “Sconfitta che fa male, ma bisogna lavorare e seguire il mister. Gol…” (Di martedì 15 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Matteo Brunori, attaccante del Palermo, al termine della gara di Serie C contro il Foggia Leggi su mediagol (Di martedì 15 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Matteo, attaccante del Palermo, al termine della gara di Serie C contro il Foggia

Advertising

Mediagol : Brunori: “Sconfitta che fa male, ma bisogna lavorare e seguire il mister. Gol…” - Cucciolina96251 : RT @ElevenSportsIT: PORTIERE KO, IL PALERMO VA IN GOL ?? Con Volpe fuori causa (uscirà in lacrime per infortunio all'inguine), Brunori segna… - ElevenSportsIT : PORTIERE KO, IL PALERMO VA IN GOL ?? Con Volpe fuori causa (uscirà in lacrime per infortunio all'inguine), Brunori s… -