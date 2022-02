Advertising

Lopinionista : Brunetta: 'Lavoriamo affinché la pubblica amministrazione corra veloce come la Ferrari' -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Lavoriamo

Borsa Italiana

Per questa ragione penso che prevarrà il buonsenso, questo 2022pancia a terra per ... su Sky TG24, Renato, ministro per la Pubblica amministrazione. 'Il Governo Draghi ha fatto una ...Per questa ragione io penso che prevarrà il buon senso e per favore 'zitti e buoni'" , dice. "Questo 2022 - ha aggiunto -pancia a terra per realizzare l'unico programma possibile ...I Nuclei di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e Varese, stanno eseguendo 15 arresti in un’inchiesta del pm della Dda milanese Bruna Albertini su presunte infiltrazioni della ...I lavori I lavori consisteranno nella ricostruzione della mantellata ... Faccio quindi appello al Presidente Draghi e ai ministri di Forza Italia, Gelmini Carfagna e Brunetta: dicano come la pensano, ...