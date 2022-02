Braille | solitudine e dipendenza | il soul di Ray Charles che illumina le tenebre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Braille solitudine

Agenzia ANSA

... specializzata in Pedagogia e nel metodo di scrittura, ha conseguito un Master in ... segue nel 2013 "Opalescenze", nel 2014 "La cenere del tempo", nel 2015 "Emma alle porte della", ...Il titolo del documento, inoltre, sarà riproposto anche in codicee, per coloro che hanno ... ma anche a una maggiore inclusione nella società, evitando il rischio died ...