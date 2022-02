Braccio di ferro tra Usa e Russia sull’Ucraina. Ma è l’Ue che rischia grosso. Parla il capogruppo M5S in Commissione Esteri, Ferrara: “Nessuno ha convenienza ad arrivare al conflitto” (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il ritiro del personale non fondamentale dalle ambasciate di mezzo mondo, a Kiev sono ore drammatiche. Senatore Gianluca Ferrara (M5S) ci può spiegare che cosa sta succedendo? “Una situazione simile, ma ribaltata, alla crisi dei missili di Cuba del 1962. Oggi stanno emergendo questioni di natura geopolitica da tempo irrisolte. Già nel 1990, durante i colloqui per la riunificazione della Germania dell’Ovest e dell’Est, fu promesso a Gorbaciov che la Nato non sarebbe avanzata verso Est ‘nemmeno di un pollice’. Consultando una cartina politica è evidente che quelle promesse non furono mantenute e da allora la Russia vive una sindrome da accerchiamento. Allo stesso tempo gli ucraini hanno il sacrosanto diritto di scegliere liberamente se aderire oppure no a un’organizzazione militare come la Nato o politica come l’Ue”. Intanto Di Maio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo il ritiro del personale non fondamentale dalle ambasciate di mezzo mondo, a Kiev sono ore drammatiche. Senatore Gianluca(M5S) ci può spiegare che cosa sta succedendo? “Una situazione simile, ma ribaltata, alla crisi dei missili di Cuba del 1962. Oggi stanno emergendo questioni di natura geopolitica da tempo irrisolte. Già nel 1990, durante i colloqui per la riunificazione della Germania dell’Ovest e dell’Est, fu promesso a Gorbaciov che la Nato non sarebbe avanzata verso Est ‘nemmeno di un pollice’. Consultando una cartina politica è evidente che quelle promesse non furono mantenute e da allora lavive una sindrome da accerchiamento. Allo stesso tempo gli ucraini hanno il sacrosanto diritto di scegliere liberamente se aderire oppure no a un’organizzazione militare come la Nato o politica come”. Intanto Di Maio ...

