Borsa | Milano tenta il rimbalzo +1 | 9% | Spread scende a 165

(Di martedì 15 febbraio 2022)ilPiazza Affari a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,9% a 26.916 punti, spinto insieme agli altri indici europei dalle schiarite sul fronte Ucraino. In calo a 165,5 ...

Advertising

laura_aries_ : Effettivamente a Milano con la situazione della non sicurezza col proliferare di criminalità è la tua borsa ??#tzvip - twittdipopolo : l'indice Stoxx 600, che raggruppa i 600 titoli maggiori del Vecchio continente ha perso l'1,9% finale, che si tradu… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa crede nella de-escalation, +1,8% Milano e giu' gas e petrolio - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - InvestingItalia : #Borsa Milano sale con Europa su segnali distensione Ucraina, focus M&A su banche - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,82%), che raggiunge i 26.897 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All - Share , che continua gli scambi a 29.300 punti. Tra le ...Intanto, sul listino milanese, la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare dispicca il volo e si attesta a 3,63 euro, con un aumento del 2,89%. 15 - 02 - 2022 13:24(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al traino dei titoli bancari, e al pari delle principali Borse Europee, mentre sembra allentarsi la tensione in Ucraina. Le unità militari ...(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Tenta il rimbalzo Piazza Affari a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,9% a 26.916 punti, spinto insieme agli altri indici europei dalle schiarite sul fronte ...