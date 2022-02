Bonus psicologo | il governo recupera la misura bocciata in manovra | ecco per chi sarà e come funziona

(Di martedì 15 febbraio 2022) La brutta figura che ha fatto iltogliendo dallail, utile per affrontare le spese per i meno abbienti colpiti psicologicamente dalla pandemia, ora è stata in parte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonus psicologo

Ambiente Bio

Dopo la bocciatura in Manovra , è tornato di strettissima attualità (sotto la spinta di Pd, M5s oltre che di una petizione che ha raccolto a tempo record più di 300 mila firme) ilpronto a sbarcare con un emendamento specifico nel decreto Milleproroghe che dopo aver ottenuto il via libera nel Cdm del 23 dicembre è ora all'esame delle commissioni Affari ...La brutta figura che ha fatto il governo togliendo dalla manovra il, utile per affrontare le spese per i meno abbienti colpiti psicologicamente dalla pandemia, ora è stata in parte recuperata grazie ad un emendamento dello stesso governo al decreto '...Le modalità di distribuzione non sono ancora definite, ma probabilmente il bonus psicologo sarà assegnato sotto forma di voucher attraverso il medico di base e sarà richiesto mediante presentazione ...Così Vincenzo Gesualdo, presidente dell'Ordine degli Psicologi di Puglia, in merito all’impegno del governo di inserire il bonus psicologico nel prossimo decreto "Milleproroghe", fornendo così ...