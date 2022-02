Bonus psicologo, approvato il sostegno da 500 euro: a chi spetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha confermato l’introduzione del Bonus psicologo, una misura legate all’assistenza psicologica: tutti i dettagli Il ministro della salute, Roberto Speranza, in un’intervista di Lucia Annunziata, ha confermato l’introduzione di una misura legata all’assistenza psicologica che verrà aggiunta all’interno del decreto Milleproroghe. Bonus psicologo (Fonte: Pixabay)Il provvedimento sarà discusso alla Camera nei giorni che seguiranno. “Stiamo lavorando al Bonus psicologo e già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione”, ha dichiarato il ministro. Speranza ritiene necessario rafforzare il servizio sanitario pubblico in ambito di salute mentale. Bisognerà, prima di tutto, aumentare le risorse per ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022) Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha confermato l’introduzione del, una misura legate all’assistenza psicologica: tutti i dettagli Il ministro della salute, Roberto Speranza, in un’intervista di Lucia Annunziata, ha confermato l’introduzione di una misura legata all’assistenza psicologica che verrà aggiunta all’interno del decreto Milleproroghe.(Fonte: Pixabay)Il provvedimento sarà discusso alla Camera nei giorni che seguiranno. “Stiamo lavorando ale già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione”, ha dichiarato il ministro. Speranza ritiene necessario rafforzare il servizio sanitario pubblico in ambito di salute mentale. Bisognerà, prima di tutto, aumentare le risorse per ...

