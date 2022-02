Bonus psicologo 2022 | requisiti | come funziona e come richiederlo

(Di martedì 15 febbraio 2022) I segni di due anni di pandemia non si cancellano. Dopo l'allarme degli psicologi sulla depressione di un adolescente su quattro, i diversi studi sul long Covid e una petizione online per chiedere ...

... i diversi studi sul long Covid e una petizione online per chiedere assistenza - che ha raggiunto oltre 300mila firme - , il governo scende in campo e arriva l'atteso. Si tratta di ...Dopo la bocciatura in Manovra , è tornato di strettissima attualità (sotto la spinta di Pd, M5s oltre che di una petizione che ha raccolto a tempo record più di 300 mila firme) ilpronto a sbarcare con un emendamento specifico nel decreto Milleproroghe che dopo aver ottenuto il via libera nel Cdm del 23 dicembre è ora all'esame delle commissioni Affari ...Dopo l'allarme degli psicologi sulla depressione di un adolescente su quattro, i diversi studi sul long Covid e una petizione online per chiedere assistenza - che ha raggiunto oltre 300mila firme -, ...Le modalità di distribuzione non sono ancora definite, ma probabilmente il bonus psicologo sarà assegnato sotto forma di voucher attraverso il medico di base e sarà richiesto mediante presentazione ...