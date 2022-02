Bonus Idrico: quanto vale, come richiederlo, a cosa serve (Di martedì 15 febbraio 2022) I riferimenti da sfruttare per il Bonus Idrico sono i seguenti: Gazzetta Ufficiale piattaforma per la richiesta del Bonus guida PDF Leggi su punto-informatico (Di martedì 15 febbraio 2022) I riferimenti da sfruttare per ilsono i seguenti: Gazzetta Ufficiale piattaforma per la richiesta delguida PDF

Advertising

sabrybergamini : RT @HelpConsumatori: +++ Chiedere il rimborso del #bonusidrico, ecco come fare. domande al via dal 17 febbraio +++ - puntotweet : Il Bonus Idrico si può chiedere esclusivamente online - lifestyleblogit : Bonus idrico, dal 17 febbraio si può chiedere il rimborso online - - telodogratis : Bonus idrico, dal 17 febbraio si può chiedere il rimborso online - CatelliRossella : Bonus idrico: Mite, dal 17/2 al via domande per rimborso - Acqua - -