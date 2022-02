Bonus idrico, dal 17 febbraio si può chiedere il rimborso online (Di martedì 15 febbraio 2022) Da giovedì 17 febbraio 2022 sarà possibile richiedere il Bonus idrico sulla piattaforma messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica. Si tratta del contributo di 1.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico, cioè per la sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetti, soffioni e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a risparmio di acqua. Il Bonus è erogato una tantum, per un solo immobile, emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse. Quindi, è importante non attendere se non si vuole rischiare di rimanere esclusi. Bonus idrico, chi può beneficiarne Possono beneficiare del Bonus i maggiorenni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Da giovedì 172022 sarà possibile riilsulla piattaforma messa a punto dal Ministero della Transizione Ecologica. Si tratta del contributo di 1.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento, cioè per la sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetti, soffioni e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a risparmio di acqua. Ilè erogato una tantum, per un solo immobile, emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse. Quindi, è importante non attendere se non si vuole rischiare di rimanere esclusi., chi può beneficiarne Possono beneficiare deli maggiorenni ...

