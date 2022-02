Bonus edilizia, professionisti e imprese di Napoli: Non penalizzare gli operatori corretti (Di martedì 15 febbraio 2022) Bonus edilizi: colpire severamente e con riferimento a regole certe gli autori di frodi, ma senza penalizzare professionisti e imprenditori che lavorano correttamente. E’ il senso di una nota congiunta sottoscritta dai Presidenti napoletani delle organizzazioni professionali e d’impresa. I presidenti Federica Brancaccio (Associazione costruttori di Napoli – Ance), Leonardo di Mauro (Ordine Architetti di Napoli), Vincenzo Moretta (Ordine Commercialisti di Napoli), Antonio Tuccillo (Ordine Commercialisti di Napoli Nord), Maurizio Carlino (Collegio Geometri di Napoli), Edoardo Cosenza (Ordine Ingegneri di Napoli), si legge nella nota, “alla luce delle recenti notizie di cronaca relative a frodi nell’utilizzo dei Bonus per ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022)edilizi: colpire severamente e con riferimento a regole certe gli autori di frodi, ma senzae imprenditori che lavorano correttamente. E’ il senso di una nota congiunta sottoscritta dai Presidenti napoletani delle organizzazioni professionali e d’impresa. I presidenti Federica Brancaccio (Associazione costruttori di– Ance), Leonardo di Mauro (Ordine Architetti di), Vincenzo Moretta (Ordine Commercialisti di), Antonio Tuccillo (Ordine Commercialisti diNord), Maurizio Carlino (Collegio Geometri di), Edoardo Cosenza (Ordine Ingegneri di), si legge nella nota, “alla luce delle recenti notizie di cronaca relative a frodi nell’utilizzo deiper ...

