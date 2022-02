Bonus edilizi, firmato il decreto prezzi: i nuovi massimali non sono omnicomprensivi - (Di martedì 15 febbraio 2022) ... i nuovi massimali di spesa si potranno utilizzare per i titoli edilizi presentati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ... Leggi su qualenergia (Di martedì 15 febbraio 2022) ... idi spesa si potranno utilizzare per i titolipresentati successivamente alla data di entrata in vigore del, quindi 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ...

Advertising

AlbertoBagnai : La trattazione del tema bonus edilizi sui media continua a essere imbarazzante: tutti i titoli sparano #SUPERBONUS,… - lucianonobili : “Il sistema dei bonus edilizi del governo Conte con i crediti che girano come le giostre ha permesso truffe intolle… - AlbertoBagnai : @AWrit3r @arrigoni_paolo Puoi andare dai bonus edilizi all’RNA messaggero, il modus operandi è quello tante volte s… - Patty66509580 : Bonus edilizi e truffe allo Stato, perché il Superbonus non c’entra. E la stretta sulle cessioni dei crediti fiscal… - immergasitalia : Bonus edilizi e prime cessioni e sconti in fattura: gli importi e il numero delle comunicazioni al...… -