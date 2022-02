Bonus assunzione giovani under 36, che cos’è e come si richiede: tutti i dettagli da conoscere (Di martedì 15 febbraio 2022) Per i giovani lavoratori c’è un incentivo denominato Bonus assunzione, rivolto ai disoccupati under 36 per incoraggiarne l’assunzione in caso di carriere discontinue. Ecco cosa c’è da sapere su questo Bonus, dagli importi fino ai requisiti per richiederlo. Bonus assunzione giovani under 36: che cos’è e quanto vale Il Bonus assunzione per i giovani disoccupati è rivolto agli under 36 che non abbiano avuto un lavoro stabile, dunque non siano mai stati assunti a tempo intederminato. Questo Bonus consiste in uno sgravio del 100% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Per ilavoratori c’è un incentivo denominato, rivolto ai disoccupati36 per incoraggiarne l’in caso di carriere discontinue. Ecco cosa c’è da sapere su questo, dagli importi fino ai requisiti perrlo.36: chee quanto vale Ilper idisoccupati è rivolto agli36 che non abbiano avuto un lavoro stabile, dunque non siano mai stati assunti a tempo intederminato. Questoconsiste in uno sgravio del 100% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, con ...

