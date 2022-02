Bonus assunzione giovani, come funziona e chi può beneficiarne (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Bonus assunzione per disoccupati under 36. Per il biennio 2021- 2022, la legge prevede un importante incentivo per l’assunzione di giovani che non hanno mai avuto un lavoro stabile. L’incentivo, ricorda laleggepertutti.it, può essere fruito da coloro che non hanno compiuto i 36 anni e non sono mai stati assunti a tempo indeterminato, né dall’azienda che desidera fruire del Bonus per l’assunzione, né da altri datori di lavoro. Fanno eccezione le assunzioni in qualità di apprendista, lavoratore domestico e con contratto di lavoro intermittente. Non possono in ogni caso beneficiare dell’incentivo le pubbliche amministrazioni e le aziende appartenenti al cosiddetto settore K (finanziario e assicurativo). Il Bonus non può essere cumulato con nessun ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –per disoccupati under 36. Per il biennio 2021- 2022, la legge prevede un importante incentivo per l’diche non hanno mai avuto un lavoro stabile. L’incentivo, ricorda laleggepertutti.it, può essere fruito da coloro che non hanno compiuto i 36 anni e non sono mai stati assunti a tempo indeterminato, né dall’azienda che desidera fruire delper l’, né da altri datori di lavoro. Fanno eccezione le assunzioni in qualità di apprendista, lavoratore domestico e con contratto di lavoro intermittente. Non possono in ogni caso beneficiare dell’incentivo le pubbliche amministrazioni e le aziende appartenenti al cosiddetto settore K (finanziario e assicurativo). Ilnon può essere cumulato con nessun ...

Inoltre, in caso assunzione definitiva del giovane, le aziende potrebbero anche usufruire dei Bonus occupazionali previsti dalla Legge.

