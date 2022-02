Bonomi Presidente Lega Serie A? È l’Italia dei tecnici (non più degli allenatori) (Di martedì 15 febbraio 2022) Potrebbe essere una giornata decisiva per eleggere il Presidente della Lega Serie A: il nome delle ultime ore è quello di Carlo Bonomi, ma restano molti dubbi Sarà una giornata forse determinante per la Lega Serie A che potrebbe finalmente eleggere il nuovo Presidente, con spifferi convergenti sul nome di Carlo Bonomi. Il numero uno di Confindustria sarebbe pronto a raddoppiare il proprio impegno e così ereditare la poltrona di comando lasciata vacante dal dimissionario Dal Pino. Scongiurando il pericolo commissariamento e assestando al contempo un gancio alla Federazione e a Gabriele Gravina. Conclusione possibile, ma per nulla scontata, anche perché la qualifica di “indipendente” richiesta dallo Statuto non aderisce del tutto con l’attività in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Potrebbe essere una giornata decisiva per eleggere ildellaA: il nome delle ultime ore è quello di Carlo, ma restano molti dubbi Sarà una giornata forse determinante per laA che potrebbe finalmente eleggere il nuovo, con spifferi convergenti sul nome di Carlo. Il numero uno di Confindustria sarebbe pronto a raddoppiare il proprio impegno e così ereditare la poltrona di comando lasciata vacante dal dimissionario Dal Pino. Scongiurando il pericolo commissariamento e assestando al contempo un gancio alla Federazione e a Gabriele Gravina. Conclusione possibile, ma per nulla scontata, anche perché la qualifica di “indipendente” richiesta dallo Statuto non aderisce del tutto con l’attività in ...

Advertising

pietroraffa : ??La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria (via Repubblica) - napolista : Lega #SerieA: #DeLaurentiis e #Lotito contrari a #Bonomi presidente (spingono per #Casini) Il numero uno di Confin… - clarence_von : RT @capuanogio: Club di #SerieA divisi sul nome di #Bonomi come presidente della Lega: #Lotito e #ADL guidano il gruppo dei contrari, oggi… - capuanogio : Club di #SerieA divisi sul nome di #Bonomi come presidente della Lega: #Lotito e #ADL guidano il gruppo dei contrar… - supermax : RT @CalcioFinanza: Presidente di Confindustria dal 2020 e tifoso dell'#Inter: chi è Carlo #Bonomi, futuro numero uno della Lega #SerieA htt… -