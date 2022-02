Bolsonaro a Mosca per omaggiare Putin e poi da Orban per fare campagna elettorale per il liberticida ungherese

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un estremista di destra che va alo Zar. Una visita contestata in Brasile. È arrivato ail presidente brasiliano Jair, in Russia per una visita ufficiale nel mezzo della ...

Dopo la tappa asi sposterà a Budapest per incontrare il premier Viktor Orban e dare una mano per la campagna elettorale del liberticida ungherese."Per la crisi Ucraina prego Dio affinché la pace regni nel mondo", si è limitato a dire. La Cnn smentisce: "Continuano ad arrivare truppe al confine" A smentire quanto annunciato ...È arrivato a Mosca il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in Russia per una visita ufficiale nel mezzo della crisi ucraina. Lo riferiscono i media russi. Bolsonaro, che resterà a Mosca fino a ...che assume la presidenza per il tempo della trasferta.Bolsonaro giovedì 17 febbraio farà tappa nell'Ungheria dell'alleato Orban, scrive France Presse. L'invito di Mosca per il presidente brasiliano ...