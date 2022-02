Bologna. Scomparsa di Paolo Pagani titolare della trattoria “da Vito”: il cordoglio del Sindaco (Di martedì 15 febbraio 2022) “Apprendo con grande dispiacere della Scomparsa di Paolo Pagani, titolare della storica trattoria ‘Da Vito’ in Cirenaica, luogo simbolo per diverse generazioni della Bologna ‘biassanot’. Un locale che conserva storie e aneddoti di grandi artisti, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Gaetano Curreri, Vasco Rossi, e che avrà sempre un posto speciale nel cuore di molti bolognesi. Alla famiglia, gli amici e i collaboratori di Pagani vanno il mio sincero cordoglio e vicinanza”. Questa la nota di cordoglio del Sindaco diffusa dall’ufficio stampa del Comune di Bologna. Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 febbraio 2022) “Apprendo con grande dispiaceredistorica‘Da’ in Cirenaica, luogo simbolo per diverse generazioni‘biassanot’. Un locale che conserva storie e aneddoti di grandi artisti, come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Gaetano Curreri, Vasco Rossi, e che avrà sempre un posto speciale nel cuore di molti bolognesi. Alla famiglia, gli amici e i collaboratori divanno il mio sinceroe vicinanza”. Questa la nota dideldiffusa dall’ufficio stampa del Comune di

