Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti martedì 15 febbraio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a152022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 7.757 nuovi, 33, 23.065 tamponi molecolari, 166 in terapia intensiva, 1.872 nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 15 febbraio: contagi, morti, terapie intensive - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid - regione… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 1.982 casi e 77 morti: bollettino 14 febbraio - AcerboLivio : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus del 14 febbraio: contagi e morti – Cronaca - TuttoSuMilano : Bollettino covid di lunedì 14 febbraio a #Milano e in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

IL GIORNO

È quanto si legge neldella Regione Veneto sull'andamento della pandemia. Nella stessa ...FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA In Liguria sono stati registrati 1.851 nuovi casi di ...Attesa per il nuovoCovid . La curva dei contagi in Italia è in calo ormai da giorni, anche se i dati del ... in Basilicata , Calabria , Campania , Friuli Venezia Giulia , Lazio ,, ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a martedì 15 febbraio 2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle ...Sono 7.757 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, con altri 33 decessi. Continuano a calare i pazienti ricoverati. I dati del bollettino Covid di oggi, martedì 15 febbraio 2022.