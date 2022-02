Bollettino Covid, 6005 nuovi positivi in Sicilia: 487 Ragusa (Di martedì 15 febbraio 2022) Ragusa – 487 nuovi positivi al Covid in provincia di Ragusa in 24 ore. Fanno parte dei 6.005 i nuovi casi di Covid19, annunciati dal Bollettino del Ministero della Salute di oggi 15 febbraio, registrati a fronte di 35.913 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.524. Il tasso di positività sale al 16,7% ieri era al 12,8%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.478 con un incremento di 1,578 casi. I guariti sono 4.558 mentre le vittime sono 60 e portano il totale dei decessi a 9.115. Sul fronte ospedaliero sono 1.431 ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 111, cinque in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 15 febbraio 2022)– 487alin provincia diin 24 ore. Fanno parte dei 6.005 icasi di19, annunciati daldel Ministero della Salute di oggi 15 febbraio, registrati a fronte di 35.913 tamponi processati in. Il giorno precedente ierano 2.524. Il tasso dità sale al 16,7% ieri era al 12,8%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attualisono 262.478 con un incremento di 1,578 casi. I guariti sono 4.558 mentre le vittime sono 60 e portano il totale dei decessi a 9.115. Sul fronte ospedaliero sono 1.431 ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 111, cinque in ...

