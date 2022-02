Bollette | impennata senza freni | gas +131% e luce +94% 

(Di martedì 15 febbraio 2022)alle stelle: la corsa da record delle tariffe continua a far segnare nuove vette. Nel primo trimestre del 2022, per un cliente domestico tipo, è stato rilevato un aumento del 131% per l'energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di...

Lo rivela l'Arera in audizione al Senato, spiegando che "l'dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021", gennaio - dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica si è ...Lo rivela l'Arera in audizione al Senato, spiegando che "l'dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021", gennaio - dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica si è ...Caro bollette, l’impennata in Italia nel primo trimestre del 2022 è terrificante: luce a + 131% e gas a + 94%. La relazione in Senato di Arera, l’Autorità di regolazione per Reti, Energia ed Ambiente ...spiegando che l’impennata dei prezzi all’ingrosso nel 2021 si è riflessa sui costi dei clienti finali dal secondo semestre 2021. L'atteso nuovo Decreto salva bollette vedrà la luce giovedì o venerdì e ...