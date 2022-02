Bollette energia: + 131% luce e + 91% gas nel primo trimestre, lo certifica ARERA (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo rivela l'ARERA in audizione al Senato, spiegando che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021", gennaio-dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo rivela l'in audizione al Senato, spiegando che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'nel 2021", gennaio-dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l'elettrica si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - Mov5Stelle : Non possiamo costringere le aziende agricole a dover scegliere tra pagare l’energia, pagare i mutui, pagare i dipen… - AngeloCiocca : Il caro #energia è una bomba ad orologeria a danno di #cittadini, #famiglie e #imprese. Chiediamo di fare presto,… - CarieriF : RT @mariaederaM5S: #CrisiEnergetica ed aumento dei prezzi: fondamentale diversificare le fonti di approvvigionamento di energia, aumentare… - Emanuele4Music : Caro bollette, gli elettrodomestici che consumano più energia e qualche trucco per risparmiare -