Bolide - Jaguar XJ 220 | alla ricerca della velocità

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 febbraio 2022) Duecentoventi. Tante sono le miglia orarie che deve raggiungere laXJ 220 per chiamarsi tale. Una cifra che si traduce in 354 km/h, un limite incredibile per un'auto di serie a cavallo degli anni 90. Sono gli immortali mitie del primato a riemergere e spingere la gloriosa Casa inglese a mettere in cantiere una topcar dalle prestazioni marziane. Un'auto senza tempo, soprattutto pensando che l'idea nasce nel 1985 e vede la luce nel 1992, trent'anni fa. L'obiettivo è dimostrare di saper realizzare la supercar più veloce al mondo, unanche di tecnologia. In sette anni di lavoro, però, più d'una volta si è andati vicini a chiudere per sempre la pratica220. Invece, la Ford, azionista di maggioranza del Giaguaro dal 1990, dà nuovo impulso al progetto e decide di varare il ...