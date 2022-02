Bloodride | una serie antologica horror su Netflix

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 15 febbraio 2022)è unanorvegesedi tipo antologico, costituita da sei racconti autoconclusivi. A cornice di questi vi è un pullman, sul quale viaggiano i vari protagonisti dei singoli episodi. È unadi breve durata (gli episodi non superano la mezzora), e nonostante non faccia gridare al miracolo, presenta qualche spunto interessante.: sei episodi, qualche buona idea Leantologiche sono forse la forma che più funziona per un racconto. In genere ogni singolo episodio è di breve durata, e questo permette di concentrare la creatività in un minutaggio ridotto, evitando lungaggini superflue. Un altro aspetto positivo di questo format è la varietà. Guardando un prodotto antologico è più facile che nel mucchio si estragga sempre ...