Bimbo dimesso da ospedale muore giorno dopo per peritonite

I genitori lo hanno portato al Pronto soccorso del Policlinico di Milano perché aveva forti dolori all'addome e vomitava ma il piccolo, un Bimbo di 4 anni, è stato dimesso con una diagnosi di ...

