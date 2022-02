Biden: «Pronti a negoziare accordi con la Russia». Mosca per ora non attacca, ma la crisi non è finita (Di martedì 15 febbraio 2022) Mosca ha annunciato l’inizio del ritiro di alcune unità impegnate vicino ai confini ucraini, ma Nato e Stati Uniti attendono le prove. E intanto la Duma chiede a Putin di riconoscere i territori separatisti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 febbraio 2022)ha annunciato l’inizio del ritiro di alcune unità impegnate vicino ai confini ucraini, ma Nato e Stati Uniti attendono le prove. E intanto la Duma chiede a Putin di riconoscere i territori separatisti

