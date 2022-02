Biathlon, Staffetta donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Norvegia favorita, Dorothea Wierer prova a trascinare l’Italia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la Staffetta femminile in tv/streaming – La startlist della Staffetta – La presentazione della Staffetta Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile, prova valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino nella specialità del Biathlon. Sulle nevi del Zhangjiakou National Biathlon Centre, carabina e sci stretti saranno nuovamente protagonisti. In casa Italia, soprattutto il freddo, è stato particolarmente sofferto. La speranza è che si trovi una quadra, ma sarà difficile. La formazione sarà la seguente: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e da Federica Sanfilippo. Assetto a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Come seguire lafemminile in tv/streaming – La startlist della– La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati allaLIVE dellafemminile,valida per leInvernali di Pechino nella specialità del. Sulle nevi del Zhangjiakou NationalCentre, carabina e sci stretti saranno nuovamente protagonisti. In casa Italia, soprattutto il freddo, è stato particolarmente sofferto. La speranza è che si trovi una quadra, ma sarà difficile. La formazione sarà la seguente: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da, Samuela Comola e da Federica Sanfilippo. Assetto a ...

