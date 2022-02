Biathlon | Pechino 2022 | gara pazza e oro alla Norvegia nella staffetta maschile Italia settima

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022)movimentata, anzi,sulle nevi del Zhangjiakou NationalCentre a(Cina). Ladelha riservato non poche emozioni in queste Olimpiadi Invernali. Se si legge il risultato finale, ovvero l’oro della, si potrebbe pensare a un successo scontato, tenendo conto il che Team Norge in stagione si è imposto in tre circostanze in Coppa del Mondo, ovvero a Östersund, Hochfilzen e ad Anterselva, ma l’andamento della prova è stata palpitante. La Russia infatti ha di che rammaricarsi. Said Karimulla Khalili, Alexander Loginov e Maxim Tsetkov avevano messo nelle condizioni migliori Eduard Latypov di portarsi a casa l’oro, con sole tre ricariche utilizzate nelle prime tre frazioni. Dopo ...