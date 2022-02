Biathlon | oro alla Norvegia nella staffetta maschile a Pechino 2022 e harakiri russo Italia 7a – VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Gara folle sulle nevi del Zhangjiakou NationalCentre a(Cina). Ladelha riservato non poche emozioni in queste Olimpiadi Invernali. Se si legge il risultato finale, ovvero l’oro della, si potrebbe pensare a un successo scontato, tenendo conto il che Team Norge in stagione si è imposto in tre circostanze in Coppa del Mondo, ovvero a Östersund, Hochfilzen e ad Anterselva, ma l’andamento della prova è stata palpitante. La Russia infatti ha di che rammaricarsi. Said Karimulla Khalili, Alexander Loginov e Maxim Tsetkov avevano messo nelle condizioni migliori Eduard Latypov di portarsi a casa l’oro, con sole tre ricariche utilizzate nelle prime tre frazioni. Dopo di che un disastroso poligono in piedi e un 2+3 di ...

... dalla prima edizione in cui ilè entrato nel programma olimpico. Altra compagine da ... La sempre temibile Russia,ai Giochi di Vancouver 2010 e Torino 2006 e la Germania, che non sale ...L'Italia del, con il quartetto azzurro composto da Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e ... L'è andato alla Norvegia grazie ad una grande rimonta in una gara pazza in cui la ...La staffetta maschile del biathlon ha riservato non poche emozioni in queste Olimpiadi Invernali 2022. Se si legge il risultato finale, ovvero l’oro della Norvegia, si potrebbe pensare a un successo ...dalla prima edizione in cui il biathlon è entrato nel programma olimpico. Altra compagine da tenere d’occhio sarà la Bielorussia, che con la Svezia, proveranno a far saltare il banco come Pyeongchang ...