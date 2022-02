Biathlon oggi, Staffetta 4×6 km Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane (Di mercoledì 16 febbraio 2022) oggi, mercoledì 16 febbraio, il programma delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino per il Biathlon riserverà la Staffetta 4×6 km femminile. In casa Italia saranno queste le frazioniste al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. Una compagina a trazione anteriore, con le migliori atlete schierate nelle prime due frazioni. Lo scopo è quello di mettere la terza e quarta frazionista nelle condizioni di maggior serenità possibile al poligono. Tuttavia, pensare al raggiungimento del podio appare davvero complicato. Per questo traguardo ci sono compagini più attrezzate come Norvegia e Francia che sulla carta sono meglio strutturare per contendersi il successo finale. Subito dietro Svezia, Germania e Russia saranno della partita per la zona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022), mercoledì 16 febbraio, il programma delle Olimpiadi Invernalidiper ilriserverà la4×6 km femminile. In casa Italia saranno queste le frazioniste al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo. Una compagina a trazione anteriore, con le migliori atlete schierate nelle prime due frazioni. Lo scopo è quello di mettere la terza e quarta frazionista nelle condizioni di maggior serenità possibile al poligono. Tuttavia, pensare al raggiungimento del podio appare davvero complicato. Per questo traguardo ci sono compagini più attrezzate come Norvegia e Francia che sulla carta sono meglio strutturare per contendersi il successo finale. Subito dietro Svezia, Germania e Russia saranno della partita per la zona ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Felicità ???????????? Non l’aveva mai vinta una medaglia olimpica a livello individuale, c’è riuscita oggi. Super Doro!… - Whynot58617799 : @DarioPuppo Ci vuole una gufata mirata come quella di oggi nel biathlon di ambesi?? più che la Svizzera una discreta gufata per la Russia ???? - Davide_peacock : Ho visto ora la staffetta di #biathlon, povero #Latypov, è andato in bambola totale. Mostruosi Johannes Boe e… - Nicola89144151 : Pensiero amaro: mentre Eurosport propone Ambesi in Biathlon, Combinata Nordica, Salto con gli Sci e Pattinaggio di… - Sandrino_14 : Il programma di #Beijing2022 già scarseggia, sport frilletti, repliche a gogò: tutto sta finendo, la musica è finit… -