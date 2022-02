Biathlon, il quartetto dell’Italia nella staffetta femminile. Dorothea Wierer in seconda frazione! (Di martedì 15 febbraio 2022) E dopo la prova a squadre maschile sarà la volta di quella femminile. Sulle nevi del Zhangjiakou National Biathlon Centre, carabina e sci stretti saranno nuovamente protagonisti per la staffetta delle donne. Non ci sono variazioni di orario rispetto al programma originario: la gara prenderà il via domani alle 8.45 italiane (15.45 cinesi) e ci si augura che il freddo abbia un impatto meno devastante di quanto accaduto finora. In casa Italia, soprattutto questo aspetto, è stato particolarmente sofferto. Le basse temperature hanno fiaccato le nostre portacolori e nello stesso tempo anche la preparazione dei materiali non ha sorriso nel confronto con altre squadre. La speranza è che domani si trovi una quadra, ma sarà difficile. La formazione sarà la seguente: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da Dorothea ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) E dopo la prova a squadre maschile sarà la volta di quella. Sulle nevi del Zhangjiakou NationalCentre, carabina e sci stretti saranno nuovamente protagonisti per ladelle donne. Non ci sono variazioni di orario rispetto al programma originario: la gara prenderà il via domani alle 8.45 italiane (15.45 cinesi) e ci si augura che il freddo abbia un impatto meno devastante di quanto accaduto finora. In casa Italia, soprattutto questo aspetto, è stato particolarmente sofferto. Le basse temperature hanno fiaccato le nostre portacolori e nello stesso tempo anche la preparazione dei materiali non ha sorriso nel confronto con altre squadre. La speranza è che domani si trovi una quadra, ma sarà difficile. La formazione sarà la seguente: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da...

Advertising

FondoItalia : Biathlon, Olimpiadi Pechino 2022 - Staffetta femminile, la start list: l'Italia conferma il quartetto di Anterselva - GiovanniMario12 : RT @RaiDue: ? L’Italia schiera un quartetto compatto in finale nella staffetta 4x7,5 km del #Biathlon. Non siamo tra i favoriti, ma non lo… - mcaratozzolo58 : RT @RaiDue: ? L’Italia schiera un quartetto compatto in finale nella staffetta 4x7,5 km del #Biathlon. Non siamo tra i favoriti, ma non lo… - infoitsport : Biathlon, Olimpiadi Pechino 2022 - La start list della staffetta: ecco il quartetto dell'Italia! - RaiSport : RT @RaiDue: ? L’Italia schiera un quartetto compatto in finale nella staffetta 4x7,5 km del #Biathlon. Non siamo tra i favoriti, ma non lo… -