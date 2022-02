Biagio D'Anelli ammette: «Miriana potrebbe soffrire» (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche se Miriana Trevisan è ancora una concorrente del Grande Fratello Vip, il fidanzato Biagio D'Anelli pensa già al futuro. Il deejay, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha ammesso che un aspetto della sua vita potrebbe far soffrire l'ex ragazza prodigio di Non è la Rai. Biagio D'Anelli: i timori nei confronti di Miriana Trevisan La storia d'amore tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan, anche se deve ancora essere testata nella vita reale, sembra promettere bene. Mentre la showgirl sta ancora portando avanti la sua esperienza al GF Vip, il deejay sta progettando il futuro. Intervistato da Nuovo Tv, ha ammesso che non vede l'ora di vivere la fidanzata lontano dai riflettori. Ha, però, un grande ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche seTrevisan è ancora una concorrente del Grande Fratello Vip, il fidanzatoD'pensa già al futuro. Il deejay, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha ammesso che un aspetto della sua vitafarl'ex ragazza prodigio di Non è la Rai.D': i timori nei confronti diTrevisan La storia d'amore traD'Trevisan, anche se deve ancora essere testata nella vita reale, sembra promettere bene. Mentre la showgirl sta ancora portando avanti la sua esperienza al GF Vip, il deejay sta progettando il futuro. Intervistato da Nuovo Tv, ha ammesso che non vede l'ora di vivere la fidanzata lontano dai riflettori. Ha, però, un grande ...

