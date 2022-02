Bersani: 'Serve una ricomposizione a sinistra che parta da lavoro e transizione ecologica' (Di martedì 15 febbraio 2022) Una critica a Renzi e al sistema di potere che si era creato intorno all'ex premier. E il rilancio di una politica di sinistra. 'Campo largo? Io lo chiamo campo progressista. Penso che ci voglia una ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Una critica a Renzi e al sistema di potere che si era creato intorno all'ex premier. E il rilancio di una politica di. 'Campo largo? Io lo chiamo campo progressista. Penso che ci voglia una ...

Advertising

globalistIT : Arguto e pungente come sempre - daniela_garbati : RT @antonio65683279: Open è una fondazione e non un partito. Forse serve un disegnino. Bersani e Bindi 2 falliti della politica che hanno f… - 51Pier : RT @antonio65683279: Open è una fondazione e non un partito. Forse serve un disegnino. Bersani e Bindi 2 falliti della politica che hanno f… - antonio65683279 : Open è una fondazione e non un partito. Forse serve un disegnino. Bersani e Bindi 2 falliti della politica che hann… - amodio_enzo : @contu_f @mesoada @iosonofil @ItaliaViva @matteorenzi Non facciamo confusione: - Alle Europee del '19 la Lega prese… -