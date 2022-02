Berlusconi e gli auguri di San Valentino con Marta Fascina. Calenda: “Ho visto il suo post, se non mi dimostro all’altezza mia moglie…” (Di martedì 15 febbraio 2022) Silvio Berlusconi abbraccia Marta Fascina. I due tengono in mano un bicchiere per un brindisi davanti a una torta esteticamente perfetta e, c’è da scommetterci, anche buona. “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!“, scrive il leader di Forza Italia e Carlo Calenda lo cita sui social: “Non amo San Valentino ma poi ho visto il post di Berlusconi… Se non mi dimostro all’altezza, Viola mi manda a cucinare il coniglio con la fanta“. Coniglio con la Fanta? Comunque, tornando al post di Berlusconi, è sempre insieme alla fidanzata Fascina che sabato scorso è andato all’UPower Stadium di Monza, per assistere al match contro la Spal di Ferrara: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Silvioabbraccia. I due tengono in mano un bicchiere per un brindisi davanti a una torta esteticamente perfetta e, c’è da scommetterci, anche buona. “Buon Sancon chi amate e a chi ama l’Italia!“, scrive il leader di Forza Italia e Carlolo cita sui social: “Non amo Sanma poi hoildi… Se non mi, Viola mi manda a cucinare il coniglio con la fanta“. Coniglio con la Fanta? Comunque, tornando aldi, è sempre insieme alla fidanzatache sabato scorso è andato all’UPower Stadium di Monza, per assistere al match contro la Spal di Ferrara: ...

