Bergamo | al volante senza patente da 36 anni | multa da 6 000 euro L’uomo guidava un’auto non sua e senza assicurazione

(Di martedì 15 febbraio 2022)da 36. E’ la scoperta fatta dalla polizia domenica mattina, quando una pattuglia ha fermato un uomo di 54a Dalmine per controlli di routine sulla strada provinciale 525. Una volta fermato il 54enne di Calusco, la polizia ha subito constatato che l’auto, una Mercedes nera, era. Si è poi scoperto che la Mercedes non era di proprietà del conducente e che il veicolo era anche sottoposto a sequestro. Infine, chenon aveva mai preso laha ricevuto una maxi sanzione da da 6.000: 5.100diper la guidaaver ...

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo volante

Il Fatto Quotidiano

commenta Senza patente da 36 anni. Per questo furbetto del, fermato a Dalmine durante un controllo di routine dagli agenti della polizia locale, una ... Aniello Amatruda all 'Eco di- ...In cima alla ci sono Bolzano, Monza - Brianza e. Le peggiori, nella parte più bassa della ... AlIl governo sarebbe impegnato anche a trovare le risorse per sostenere il settore dell'...Per questo furbetto del volante, fermato a Dalmine durante un controllo di routine ... Aniello Amatruda all'Eco di Bergamo - non aveva né precedenti penali né precedenti segnalazioni riguardanti il ...Gli azzurri hanno cercato il successo più insistentemente della squadra di Inzaghi: nel primo tempo l’Inter, che non si esprime al meglio da dicembre, ha mostrato tutte le difficoltà di questo ultimo ...