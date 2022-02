(Di martedì 15 febbraio 2022) Domani, mercoledi 16 febbraio 2022 alle 18:30 si gioca la partita di serie B. Ecco le possibiliin campo domani.: notizie dalle squadre Domani ilcerca una prestazione importante per tornare al successo e tornare a farsi valere in classifica, magari sfruttando unche dovrà giocare senza il tecnico Sottil che è stato squalificato per tre giornate. Ilsta crescendo dopo il punto preso a Lecce, soddisfazione anche nelle parole di Caserta “La squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Prima della sosta andavamo quasi a memoria. ma sono contento perché i miglioramenti ci sono”. Probabile formazione(4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, ...

Advertising

periodicodaily : Benevento – Ascoli: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV #BeneventoAscoli #serieB #16febbraio - PicenoTime : Precedenti Benevento-Ascoli: nel 2019 poker giallorosso, ultima gioia bianconera griffata Ninkovic… - TuttoAscoli : Benevento-Ascoli, designato l'arbitro Santoro - ilvaglio1 : Benevento calcio: la gara contro l'Ascoli sarà diretta da Santoro, di Messina #beneventocalcio #serieb #ascoli… - CronachePicene : Ascoli, Sottil squalificato per tre giornate - -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Ascoli

TV Sette Benevento

Allenatore: Inzaghi(4 - 3 - 3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Petriccione, Acampora; Tello, Forte, Improta. Allenatore: Fabio Caserta(4 - 3 ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/2022 . La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di ...Benevento ed Ascoli si affronteranno per la quarta volta nella storia in Serie B allo stadio "Vigorito" (impianto costruito dal Presidentissimo Costantino Rozzi) nel match in programma Mercoledì 16 ...Crotone-Brescia, diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Benevento-Ascoli, diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet). Frosinone-Como, diretta su Sky ...