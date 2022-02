Benevento-Ascoli, cambia la designazione al var: il sostituto di Dionisi (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambio al var per quanto riguarda la sfida di campionato tra Benevento e Ascoli. In un primo momento, per la sfida di domani del “Ciro Vigorito” era stato designato Federico Dionisi de L’Aquila. Il fischietto abruzzese non sarà invece il responsabile dell’occhio elettronico nella gara tra le formazioni di Caserta e dello squalificato Sottil. Al suo posto ci sarà Daniele Paterna di Teramo, il quale ritrova i giallorossi dalla stagione 2020/21 quando fu il quarto uomo in occasione della gara casalinga persa con il Verona (0-3). Invariate il resto delle designazione che potete TROVARE QUI. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cambio al var per quanto riguarda la sfida di campionato tra. In un primo momento, per la sfida di domani del “Ciro Vigorito” era stato designato Federicode L’Aquila. Il fischietto abruzzese non sarà invece il responsabile dell’occhio elettronico nella gara tra le formazioni di Caserta e dello squalificato Sottil. Al suo posto ci sarà Daniele Paterna di Teramo, il quale ritrova i giallorossi dalla stagione 2020/21 quando fu il quarto uomo in occasione della gara casalinga persa con il Verona (0-3). Invariate il resto delleche potete TROVARE QUI. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

