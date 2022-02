Ben Affleck e il trailer del film con Ana de Armas: niente cinema per il loro amore bollente (Di martedì 15 febbraio 2022) Delle due, l’una. O il film è talmente brutto che, per evitare figuracce al box office, si è scelto di mandarlo direttamente in streaming. O la rottura tra i due protagonisti non è stata così amichevole come si pensava. E il tour promozionale di un film d’amore – per quanto sia un thriller psicologico – non può avere due amanti che si guardano in cagnesco per tutto il tempo. Stiamo parlando di Deep Water, il film che ha fatto conoscere e innamorare Ana de Armas e Ben Affleck tre anni fa. Di cui oggi, finalmente, è stato condiviso il primo trailer. Con tanto di sorpresa: niente cinema, se volete vedere la pellicola di Adrian Lyne dovete abbonarvi ad Amazon Prime (negli Stati Uniti, invece, alla piattaforma Hulu). Nemmenon la ... Leggi su amica (Di martedì 15 febbraio 2022) Delle due, l’una. O ilè talmente brutto che, per evitare figuracce al box office, si è scelto di mandarlo direttamente in streaming. O la rottura tra i due protagonisti non è stata così amichevole come si pensava. E il tour promozionale di und’– per quanto sia un thriller psicologico – non può avere due amanti che si guardano in cagnesco per tutto il tempo. Stiamo parlando di Deep Water, ilche ha fatto conoscere e innamorare Ana dee Bentre anni fa. Di cui oggi, finalmente, è stato condiviso il primo. Con tanto di sorpresa:, se volete vedere la pellicola di Adrian Lyne dovete abbonarvi ad Amazon Prime (negli Stati Uniti, invece, alla piattaforma Hulu). Nemmenon la ...

