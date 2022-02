Belotti | “In commissione aumentati del 10% i posti disponibili a Medicina”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Daniele, capogruppo Lega inIstruzione, Cultura e Ricerca alla Camera commenta le novità le facoltà a numero chiuso. “Siamo soddisfatti per il voto unanime inIstruzione, dove abbiamo approvato la risoluzione volta a cambiare già dall’anno accademico 2022-23 le procedure di selezione per le facoltà a numero chiuso. È importante sottolineare che è stato recepito il pressante sollecito della Lega per incrementare almeno del 10% i, misura che non risolve nell’immediato il problema della carenza di medici nel nostro Paese, ma risponde in prospettiva futura alle necessità del territorio. Dopo aver perso 3mila medici di famiglia tra il 2013 e il 2019 ora è anche partita la corsa ai pensionamenti: se ne prevedono ben 35.200 entro il ...