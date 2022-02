Belen Rodriguez sul Grande Fratello Vip: “Ma è vero o ce lo stiamo immaginando?” (Di martedì 15 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Tra i telespettatori, c’è stata anche una persona d’eccezione Belen Rodiguez. La showgirl argentina, su Instagram, ha commentato in modo ironico le dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il commento della showgirl La 41^ puntata del Grande Fratello Vip ha visto il ritorno in casa di Alex Belli: l’attore è tornato per chiarire la sua situazione sentimentale con la compagna Delia Duran e con l’amica speciale Soleil Sorge. Tra le varie persone che hanno seguito il reality show, c’è stata anche Belen Rodriguez. Su Instagram, la 37enne sudamericana ha pubblicato una stories ironica su quanto visto sul piccolo schermo: “Io sto guardando il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata delVip 6. Tra i telespettatori, c’è stata anche una persona d’eccezioneRodiguez. La showgirl argentina, su Instagram, ha commentato in modo ironico le dinamiche del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il commento della showgirl La 41^ puntata delVip ha visto il ritorno in casa di Alex Belli: l’attore è tornato per chiarire la sua situazione sentimentale con la compagna Delia Duran e con l’amica speciale Soleil Sorge. Tra le varie persone che hanno seguito il reality show, c’è stata anche. Su Instagram, la 37enne sudamericana ha pubblicato una stories ironica su quanto visto sul piccolo schermo: “Io sto guardando il ...

