Belén Rodríguez guarda il "GF Vip": la reazione su Instagram è virale [FOTO] (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è in onda da settembre 2021 e, nel bene e nel male questa sesta edizione è molto discussa tra salotti televisivi e condivisioni social. Ma la puntata di ieri sera andata in onda lunedì 14 febbraio 2022 ha avuto una spettatrice d'eccezione. Stiamo parlando di Belén Rodríguez. La showgirl argentina, ha … L'articolo Belén Rodríguez guarda il "GF Vip": la reazione su Instagram è virale FOTO proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodríguez Belen Rodriguez e la litigata in auto: 'Sono scesa e ho urlato' Anche Belen Rodriguez ogni tanto perde il controllo, come ha raccontato lei stessa in una nuova intervista. Ecco l'episodio rivelato dalla showgirl. La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre ...

Belen Rodriguez sotto choc per il Grande Fratello Vip: 'Ma è tutto vero?' GF Vip 6, Belen Rodriguez spiazzata confessa: 'Ma è tutto vero?' La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata seguita da oltre 3 milioni e 300 mila telespettatori con il 22.5% di share. ...

Belen Rodriguez sgancia la bomba su Alessia Marcuzzi, poi parla di Stefano De Martino: ''Mi ha tradita'' ComingSoon.it