Belen Rodriguez, Antonino ha voltato pagina? La misteriosa IG Story (Di martedì 15 febbraio 2022) A finire al centro dell’attenzione social è stato Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez. In occasione del giorno di San Valentino, l’uomo ha condiviso su Instagram una storia che ha incuriosito gli utenti del social. LA misteriosa IG Story – Negli ultimi mesi la showgirl argentina è finita nel mirino del gossip. Dopo la fine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) A finire al centro dell’attenzione social è statoSpinalbese, l’ex compagno di. In occasione del giorno di San Valentino, l’uomo ha condiviso su Instagram una storia che ha incuriosito gli utenti del social. LAIG– Negli ultimi mesi la showgirl argentina è finita nel mirino del gossip. Dopo la fine L'articolo

Advertising

neXtquotidiano : MINIMIZZATI COME MERITANO Come #Belen Rodriguez ha smontato gli hater che le hanno fatto bodyshaming durante Le Ie… - infoitcultura : Belen Rodriguez, la stoccata di Spinalbese a San Valentino: cosa è successo? - zazoomblog : “Mi ha detto cose terribili”. Belen Rodriguez la lite in auto e lo sfogo: “Costretta a scendere” - #detto… - occhio_notizie : Belen Rodriguez e la lite in auto, svela: ''Ho perso il controllo, sono scesa e ho urlato'' #belenrodriguez - infoitcultura : Belen Rodriguez sul Grande Fratello Vip: “Ma è vero o ce lo stiamo immaginando?” -