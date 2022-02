Beautiful anticipazioni, tutto cambia: un clamoroso ritorno alla Forrester (Di martedì 15 febbraio 2022) anticipazioni puntate italiane di Beautiful. Qualcosa torna all’origine e in particolare alla Forrester Creations. Ecco cosa e perché La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 febbraio 2022)puntate italiane di. Qualcosa torna all’origine e in particolareCreations. Ecco cosa e perché La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia,torna a sorprenderci con nuove importantie rivelazioni. Con le nostrescoprirete novità e spoiler per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 16 febbraio: i sensi di colpa di Liam - ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni americane: Brooke esplode contro Thomas, il piano #beautiful #anticipazioni #americane… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: 'È lui l'uomo che voglio!', la scelta di Steffy Forrester - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 15 febbraio: Liam convinto da Steffy, manterrà il silenzio - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2022 -