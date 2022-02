Basket | Reyer Venezia | tutto facile in EuroCup contro il Gran Canaria nonostante Tonut positivo al Covid-19

(Di martedì 15 febbraio 2022) Seratasommato tranquilla per l’Umana, che riprende la marcia da lato giusto nel recupero del 9° turno di2021-2022. La formazione allenata da Walter De Raffaele travolge ilcon il punteggio di 77-59 grazie a un’attentissima prima metà di gara difensiva. 13 i punti di Victor Sanders, 11 quelli di Andrea De Nicolao e di Mitchell Watt, 10 quelli di Michele Vitali. Senza dimenticare il lavoro sporco di Jeff Brooks. Dall’altra parte 13 di Artem Pustovyi e 12 di John Shurna. Il risultato arriva in un giorno che, peraltro, è particolare, ed è quello dell’annuncio della positività di Stefanoal-19: una tegola che, però, il club oroata è riuscito ad assorbire degnamente nella serata del ...

Nel recupero della nona giornata del Gruppo B di Eurocup, l'UmanaVenezia ha superato sul parquet amico del Taliercio gli spagnoli del Gran Canaria per 77 - 59. Tra i lagunari 12 punti di Sanders (13 di Pustovyi tra gli ospiti). Venezia è scesa in campo senza ...Nei 16 anche il playmaker dell'AquilaDiego Flaccadori. Si rivedono anche Amedeo Della Valle ... 200, C, A - X Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, UmanaVenezia) #12 ...Nel recupero della nona giornata del Gruppo B di Eurocup, l'Umana Reyer Venezia ha superato sul parquet amico del Taliercio gli spagnoli del Gran Canaria per 77-59. Tra i lagunari 12 punti di Sanders ...L’Umana Reyer Venezia ormai ci ha preso gusto nell’Eurocup 2021/2022. I lagunari hanno sconfitto a sorpresa gli spagnoli del Gran Canaria per 77-59 nel recupero della nona giornata ottenendo la loro ...