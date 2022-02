Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: i 16 convocati di Sacchetti, tornano Mannion, Della Valle e Biligha, novità Imbrò e Totè (Di martedì 15 febbraio 2022) Il cammino dell’Italia verso i Mondiali di Basket 2023 riparte. Da lunedì 21 febbraio, infatti, la nostra Nazionale tornerà a radunarsi in vista dei due impegni contro l’Islanda. Per l’occasione il CT Meo Sacchetti ha ufficializzato 16 convocati che si ritroveranno a Bologna per poi partire alla volta di Hafnarfjordur, sede Della prima sfida con l’Islanda giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 italiane. Il match di ritorno, invece, è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. Il coach azzurro ha optato per la conferma del gruppo che è sceso in campo nella finestra di novembre, al quale si aggiungeranno Nico Mannion, Amedeo Della Valle e Paul Biligha. Vedremo, invece, alcuni volti nuovi come ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il cammino dell’Italia verso idiriparte. Da lunedì 21 febbraio, infatti, la nostra Nazionale tornerà a radunarsi in vista dei due impegni contro l’Islanda. Per l’occasione il CT Meoha ufficializzato 16che si ritroveranno a Bologna per poi partire alla volta di Hafnarfjordur, sedeprima sfida con l’Islanda giovedì 24 febbraio alle ore 21.00 italiane. Il match di ritorno, invece, è previsto per domenica 27 febbraio al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. Il coach azzurro ha optato per la conferma del gruppo che è sceso in campo nella finestra di novembre, al quale si aggiungeranno Nico, Amedeoe Paul. Vedremo, invece, alcuni volti nuovi come ...

